Чи правда, що молодь хворіє на коронавірус в легкій формі

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Чи правда, що молодь хворіє на короновірус в легкій формі? На це питання відповіли вчені, пише BBC News Україна, інформує NNS.

Тоді як люди у всьому світі ізолюють себе на карантині, п'яні студенти влаштовують вечірки на пляжах Маямі у Флориді.

"Якщо я підчеплю коронавірус, значить, так тому і бути. І я не дозволю цьому перешкодити мені радіти життю", - сказав на камеру один з парубків на пляжі.

Молоді люди часто думають, що вони невразливі, але це не так.

Нові дані

Зараз проводиться недостатньо тестування, щоб точно сказати, хто більш схильний до зараження і які механізми передачі вірусу.

Досі медики робили приблизні прогнози за віковими групами, і вважалося, що молодих пацієнтів буде незначна кількість.

Однак остання доповідь Центру з контролю й профілактики захворювань США (CDC) показує, що співвідношення може бути зовсім іншим.

Автори доповіді проаналізували 2500 підтверджених випадків коронавірусу і відзначили, що 20% хворих - люди віком від 20 до 44 років і 38% - від 20 до 54 років.

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За їхніми даними, 20-30-річні не набагато рідше потрапляють до лікарень, ніж 50-60-річні.

При цьому, дійсно, більшість померлих від Covid-19 - літні люди. 14,8% всіх смертельних випадків у світі припадає на пацієнтів старше 85 років і лише 0,2% на тих, кому немає 40.

Але це не означає, що молодий організм не може підчепити вірус або переносить захворювання в більш легкій формі.

Автори доповіді CDC також відзначають, що лише деякі молоді пацієнти з діагнозом Covid-19 потребували інтенсивної терапії, зазвичай у них захворювання протікає в менш важкій формі. Але навіть це створює навантаження на систему охорони здоров'я.

За офіційними даними, опублікованими минулого тижня в Італії, 12% хворих, доставлених в реанімації, належать до вікової групи 19-50 років. Інформація, що надходить з Франції, також говорить про те, що кількість заражених серед молоді зростає.

Деякі експерти при цьому закликають стримано ставитися до нових даних.

За статистикою, серед молоді менше випадків зараження Covid-19, але будь-яка людина незалежно від віку може бути носієм.

Марк Ліпсітц, професор епідеміології з Гарвардської школи охорони здоров'я, в коментарі ВВС сказав, що здивований рішенням CDC випустити таку доповідь.

Тестування в США і в багатьох інших країнах світу проводилося тільки в трьох визначених групах:

серед людей, які повернулися із зони епідемії;

серед тих, хто контактував з людьми з підтвердженим діагнозом;

в разі появи яскраво виражених симптомів.

Дані в усіх трьох категоріях збиралися різними методами, і робити висновки на їх основі невірно, так як немає цілісної картини, вважає експерт.

"Думаю, точно можна сказати, що в цілому у молодих людей хвороба протікає в легшій формі, але і серед них можуть бути дуже важкі випадки", - говорить професор Ліпсітц.

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Тому, вважає експерт, в цьому випадку не може застосовуватись стратегія вироблення "групового імунітету". Молодь - дуже численна група, навіть невеликий відсоток важких хворих серед них - це багато в абсолютних цифрах.

Обнадіює той факт, що діти та підлітки майже не потрапляють до лікарні з коронавірусом. Статистика всіх без винятку країн показує, що населення молодше 19 років набагато меншою мірою піддається Covid-19. Вчені поки що не розуміють, чому так відбувається.

Останні дані також показують, що молоді і здорові, навіть самі не хворіючи, можуть бути носіями вірусу і передавати його людям із груп ризику - літнім та хворим на хронічні захворювання.

ВООЗ продовжує закликати: мийте руки, тримайте дистанцію і уникайте вечірок.