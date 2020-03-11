Окупанти під час уроків обстріляли школу в Мар'їнці на Донеччині

Завантажте мобільний додаток сайту

Представники збройних формувань Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка, під обстріл потрапила школа. Про це повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу ООС.

«Занадто гучний режим «тиші» влаштували російсько-окупаційні війська мирним мешканцям Мар’їнки на Донеччині – персоналу та вихованцям загальноосвітньої школи № 2 цього міста», — йдеться в повідомленні.

Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи.

Раніше ми писали: Спецслужби РФ намагаються залякати свідків у справі MH17, - прокуратура Нідерландів

По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, загиблих та поранених серед місцевих мешканців та дітей школи немає.

«Командування операції Об’єднаних сил уже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку окупантів, проте наголошує, що Збройні Сили України будуть відкривати вогонь по противнику у разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю чи здоров’ю мирних мешканців», — повідомляють в пресслужбі ООС.