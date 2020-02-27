Увага! Шахраї могли здійснювати дзвінки із підміною номера телефону

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Шахраї створили сервіси для підміни номерів телефонів. Про це NNS дізналася з повідомлення пресслужби Кіберполіції Украіни.

За отриманою нами інформацією, працівники кіберполіції в Харківській області викрили 35-річного та 31-річного мешканців області у шахрайстві.

Було встановлено, що чоловіки, які є рідними братами, створили та адміністрували понад 15 сервісів, які надають можливість здійснювати дзвінки із підміною абонентського номеру телефону.

Вказану послугу шахраї, в тому числі, використовували і для дзвінків, які відображаються як реальні номери телефонів банківських та кредитних установ.

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«Крім того, встановлено, що зловмисники й за надання даної послуги отримували передоплату та не надавали її. Для отримання оплати фігуранти використовували криптовалюту та електронні платіжні системи закордонних країн» — повідомляють в поліції.

Правоохоронці провели обшуки за адресами мешкання фігурантів. За результатами — вилучено мобільні телефони, сім-карти закордонних країн, флеш накопичувач, комп’ютерну техніку та банківські картки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловікам про підозру.

Крім цього, перевіряється причетність зловмисників до перехоплення та підміни міжнародного голосового трафіку на національний.