Новий "розвод": шахраї створили "Український народний банк"

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Шахраї в Україні придумали новий спосіб викачування грошей з довірливих українців. Так, зловмисники створили Український народний банк, який є фейковою "фінустановою". При цьому вони зробили сайт "банку" і активно його рекламували в соцмережах, пише РБК-Україна.

Український народний банк пропонує українцям інвестувати в свої акції. При цьому цінні папери можна придбати на сайті за допомогою Money Storage, Perfect Money і криптовалюти Bitcoin.

Придбати акції за допомогою банківської карти нібито можна, але на ділі ця функція не працює, тому доступна тільки оплата через електронні гаманці. Це зроблено для того, щоб потім неможливо було відстежити, куди йдуть кошти клієнтів.

Скріншот з шахрайського банку

При цьому в Державному реєстрі банків, який веде НБУ, відсутня інформація про Український народний банк. Також у Державному реєстрі випусків цінних паперів немає ніякої інформації про реєстрацію випуску акцій емітента з таким найменуванням.

"Комісія вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території нашої країни направлена у правоохоронні органи України", - заявили представники НКЦПФР.

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