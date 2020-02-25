В Україні зростає кількість жертв грипу

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У Львівській області впродовж тижня померли внаслідок ускладнень від захворювання грипом двоє людей. Про це NNS стало відомо з повідомлення dailylviv, яке посилається на Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

За інформацією центра, жертвами недуги стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік. Відомо, що вони звернулись за медичною допомогою на третій і четвертий день захворювання.

«Стан ускладнився через наявність супутніх захворювань — цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А», — зазначили в лабораторному центрі.

Всього в Україні від початку епідсезону (жовтень 2019 року) зареєстровано 38 летальних випадків.

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