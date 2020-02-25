Українці, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess, досі у лікарні

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, двоє українців, які раніше заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, досі перебувають у лікарнях Японії. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Посольство України в Японії.

Там додали, що зараз стан здоров’я обох українців покращився, однак поки невідомо, коли їх зможуть виписати. Виписка можлива лише після того, як результати повторних аналізів на коронавірус будуть негативні.

Раніше депутат Михайло Радуцький заявляв, що українці вже повністю вилікувалися. Ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess відправили на карантин у Японії після того, як серед його пасажирів виявили випадки зараження коронавірусом. Загалом на лайнері було близько 3700 пасажирів та членів екіпажу. Серед членів екіпажу — 25 українців, двоє з них інфіковані.

19 лютого на судні завершився 14-денний карантин. Більша частина пасажирів зійшла на берег. Тих, у кого не виявили вірус, але хто перебував у каютах з інфікованими людьми, залишили на додатковий карантин. Оператор судна має вирішити, коли екіпаж, який не був інфікований, зможе покинути судно.