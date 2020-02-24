П'ять пасажирських поїздів затримуються через повалені на колії дерева

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Як стало відомо NNS, Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку руху п'яти пасажирських поїздів та кількох приміських поїздів. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу АТ «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 49 Київ — Трускавець, № 602 Львів — Солотвино, № 81 Ужгород — Київ, № 29 Ужгород — Київ, № 141 Бахмут — Львів, а також кількох приміських поїздів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шквальний вітер спричинив падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів.

У компанії просять вибачення за тимчасові незручності та закликають слухати оголошення на українських вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

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