В Україні посилять штрафи для пішоходів-порушників: нові суми

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У Верховній Раді вирішили жорстокіше боротися з пішоходами-порушниками, зокрема — збільшити відповідальність для них, і прописати нові суми штрафів. Сайт «Сьогодні» з'ясував, чи правда що збільшення розміру штрафів необхідне і до чого це призведе. Про це інформує NNS.

Насамперед, варто відзначити, що проєкт закону, який зареєстровано в парламенті, передбачає посилення відповідальності не тільки для пішоходів, але також для велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин.

Зараз порушення правил дорожнього руху для всіх цих категорій тягне за собою або попередження, або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн). Якщо ж ПДР порушив пішохід напідпитку, штраф зросте до 136 грн, а в тому випадку, якщо з вини цієї людини трапилася аварія, штраф складе 170 грн.

У законопроєкті ж пропонують зовсім прибрати пункт про попередження, а штрафи встановити в розмірі 255 грн, 510 грн для нетверезих пішоходів і 680 грн, якщо станеться аварія.

Роман Горлач, адвокат SBH Law offices, зазначає: Україна залишається однією з лідерів в Європі зі смертності на дорогах, а у суспільства склалося враження, що в будь-якій ДТП за участю пішоходів завжди винен водій, адже автомобіль – це засіб підвищеної небезпеки.

«Але це думка помилкова. Великий відсоток ДТП відбувається саме через порушення правил пішоходами. Потрібно розуміти, що за певні порушення пішохід може понести навіть кримінальну відповідальність. Йдеться про порушення, які стали причиною ДТП з летальним результатом. Наприклад, створення аварійної ситуації або перехід дороги в недозволеному місці. У таких випадках одним штрафом не відбудешся, а покарання може бути навіть у вигляді позбавлення волі», – говорить Горлач.

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У пресслужбі Федерації роботодавців автомобільної галузі нам повідомили, що закони багатьох країн написані так, щоб через штрафи стимулювати відповідальність кожного учасника дорожнього руху.

«Як приклад можна навести Польщу, де за перехід в недозволеному місці накладається штраф 50 злотих (309 грн, – ред.), чи Бельгію, де за аналогічне порушення або перехід на червоний сигнал світлофора муситимете заплатити щонайменше 50 євро. У деяких країнах встановлюють штрафи за користування мобільним телефоном під час перетину проїзної частини», – відзначили експерти.

Пішоходи дійсно часто нехтують своїм здоров'ям – перебігають дороги в недозволених місцях, не носять світловідбиваючі елементи вночі.