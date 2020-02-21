В Україні планують зменшити вартість квитків на внутрішні авіарейси

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Як стало відомо NNS, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який звільнить внутрішні авіаперевезення від податку на додану вартість. Це дозволить зменшити середню вартість квитків на внутрішні рейси, про це інформує hromadske з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

«З метою стимулювання розвитку авіаперевезень між регіонами країни розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом», — йдеться в повідомленні.

«Основним завданням законопроєкту є віднесення послуг з внутрішніх перевезень пасажирів та/або вантажу авіаційним транспортом до операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою податку на додану вартість», — доповнюють в міністерстві.

Також там повідомляють, що законопроєкт не суперечить вимогам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та не порушить умови конкуренції між українськими та іноземними перевізниками, оскільки наразі внутрішні авіарейси здійснюють лише українські авіакомпанії.

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У разі, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, це дозволить: