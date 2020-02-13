8 українців загинули при зіткненні маршрутки з фурою під Псковом

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Сьогодні, 13 лютого, у страшній аварії загинули 8 громадян України. Про це NNS повідомляє з посиланням на інформагентство УНН. ДТП сталося в Російській Федерації під Псковом.

Згідно інформації, отриманої NNS, вісім людей загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою.

“На трасі Санкт-Петербург — Невель на території Пустошкінского району, біля села Руда сталося ДТП. За попередньою інформацією, в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса (Mercedes) і великовантажа-фури (Volvo) загинули вісім осіб і є інформація про декількох постраждалих. Їх стан зараз уточнюється. Відомо, що мікроавтобус приватний, це не маршрутне таксі”, — сказала співрозмовниця агентства, уточнивши, що загинули водій та сім пасажирів мікроавтобуса, ще один пасажир і водій великовантажа — постраждали.

Глава району Світлана Василькова повідомила, що всі загиблі, ймовірно, громадяни України.

“Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, врізався в великовантажну машину. Мікроавтобус з українськими номерами і зареєстрований в Україні, вісім осіб загинули, в мікроавтобусі один тільки вижив. Імовірно, загиблі — громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група”, — сказала співрозмовниця агентства.

У комітеті з охорони здоров’я Псковської області повідомили про двох госпіталізованих, вони громадяни Білорусі та України.

Постраждалі – водій фури Вячеслав Рябов, білорус, та українець Михайло Зеленчук – пасажир маршрутки. Стан середньої тяжкості. За словами голови регіонального комітету з охорони здоров’я Марини Гаращенко, загрози життю постраждалих немає. “У постраждалих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, а також травми кінцівок”, — сказала вона.

Є інформація, що автобус з українськими громадянами слідував з Санкт-Петербургу. Люди поверталися додому.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів РФ. “ДТП на контролі керівництва МВС Росії по Псковській області”, — повідомили в прес-службі МВС РФ.

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