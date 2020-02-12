У горах Грузії лавина вбила українського лижника

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В Грузії знайшли тіло українського лижника, який зник після сходження лавини. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ракурс.

Згідно інформації, отриманої NNS , снігова маса зійшла зі схилу гори Тетнульд 10 лютого.

Українця Євгена Щекотіна одразу почали шукати рятувальники і добровольці. Пошук ускладнювався тим, що він залишив у готелі рацію та лавинний детектор (біпер) і вирушив кататися наодинці, повідомляє Rustavi2.

За номером Ski pass вдалося встановити, що турист скористався підйомником на Тетнульд о 13.09, а о 13.43 там зійшла лавина. Товщина снігового покриву на місці пошуків після лавини становила 4 м, а мороз сягав -20−30 градусів.

Окрім українця, внаслідок стихії постраждали ще двоє осіб — туристи з Чехії, але вони вижили.

Тетнульд є однією з найкрасивіших гірських вершин Кавказького хребта, її ще називають сванською нареченою. Висота гори — 4852 м. Вершина має двоголову форму й формується з кристалічних порід. Із гори стікають кілька льодовиків. Один із найнебезпечніших для альпіністів маршрутів зачіпає російсько-грузинський кордон. Загалом же підйому на Тетнульд присвоєно середню категорію складності.