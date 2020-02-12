Шахраї в інтернеті пропонують отримати грошову компенсацію. Кіберполіція закликає бути уважними

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На початку року в мережі Інтернет було розповсюджено відео, в якому розповідається, що кожен громадянин, зареєструвавшись на відповідному американському сайті, може отримати компенсацію за виток його персональних даних з вини американських компаній. Про це повідомляє NNS з посиланням на сайт Кіберполіції України.

«Співробітники кіберполіції проаналізували роботу даного сайту з інформацією про виплату компенсацій та встановили, що він має явні ознаки шахрайського», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, спеціалісти кіберполіції під час огляду сайту виявили, що перевірка персональних даних на предмет їхнього витоку взагалі не відбувається.

Так, якщо заповнити поля для перевірки будь-якими вигаданими даними, все одно буде запропоновано виплату для компенсації. Для її виплати необхідно отримати тимчасовий SSN номер (номер соціального страхування). Для цього пропонується сплатити грошові кошти за допомогою форми оплати від платіжного сервісу E-PAY. Слід зазначити, що даний сервіс створений для країн СНД.

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Також зазначається, що державні органи при виявленні подібних порушень притягають до відповідальності або накладають штрафні санкції, які стягуються до бюджету країни, а не пропонують одразу сплатити компенсацію потерпілим.

«Департамент кіберполіції Національно поліції України закликає користувачів мережі Інтернет бути уважними та відмовитись від таких операцій на подібних сайтах. Під час переказу коштів радимо користуватися перевіреними та відомими платіжними системами», — зауважують в поліції.

Для тих, хто став жертвою шахраїв пропонується звертатися з заявою до кіберполіції. Для цього треба заповнити форму зворотного зв’язку на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua