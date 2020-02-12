Вкрали понад півмільйона гривень: розкрта чергова шахрайська схема

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Як стало відомо NNS, у Рівненській області правоохоронці викрили діяльність злочинного угруповання, члени якої шляхом обману довірливих громадян заволоділи більш ніж півмільйоном гривень. Про це нам стало відомо з повідомлення прес-служби Департаменту кіберполіції України.

За інформацією правоохоронців, шахраї діяли за схемою «Ваш родич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду».

«Кіберполіція встановила, що до складу групи входило п’ятеро осіб 1993, 1998, 1998, 1998, 1999 років народження. Двоє з них раніше вже були засуджені та відбували покарання в місцях позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фігуранти телефонували громадянам та представлялись працівниками поліції. Потім казали, що начебто родичі потерпілих потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Надалі для вирішення питань щодо не притягнення до відповідальності вимагали гроші.

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У поліції зазначили, що для анонімізації злочинних дій шахраї використовували віртуальні номери, з яких дзвонили на стаціонарні телефони громадянам. Таким чином зловмисникам вдалося «заробити» понад півмільйона гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр учасникам злочинної групи.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до злочинної діяльності.