Мінкульт проситиме YouTube закрити канали NewsOne, ZIK та "112 Україна"

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Міністерство культури та інформаційної політики звернеться до найпопулярнішого у світі відеохостингу YouTube з проханням заблокувати канали «112 Україна», ZIK і NewsOne.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко, пише Громадське, передає NNS.

Ткаченко повідомив, що його відомство направить компанії рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо санкцій проти цих телеканалів.

Міністр зазначає, що хоч і YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, компанія «має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент».

«Адже ці канали — в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях — представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України»,

— наголошує Ткаченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій проти Тараса Козака — народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» та соратника Віктора Медведчука. Під санкції потрапили й вісім компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

Компаніям заборонили користуватися радіочастотами України, ретранслювати/розповсюджувати телепрограми та надавати телекомунікаційні послуги, їм анулюють або зупиняють ліцензії та інші дозволи для здійснення їхньої діяльності тощо.

В Офісі президента заявляють, що підставою для блокування каналів стали отримані РНБО від СБУ докази їх тривалого фінансування з території Росії.

Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112 Україна» припинено. Однак їх ефіри транслюються на каналах Ютуб.