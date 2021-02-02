План вакцинації можуть змінити, щоб Зеленський і Шмигаль зробили щеплення публічно

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністерство охорони здоров'я України може змінити національний план вакцинації від COVID, щоб президент Володимир Зеленський та керівництво країни одними з перших отримали вакцину. Очікується, що вони можуть зробити щеплення публічно.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна, інформує NNS.

За його словами, Зеленський готовий своїм прикладом показати, що щеплення важливі та їх необхідно робити.

"Треба буде внести зміни до плану вакцинації для того, щоб Зеленський, я і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Але я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації",

- додав Степанов.

Примітно, що Зеленський і Степанов раніше перехворіли на COVID, і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не вакцинувати таких людей в першу хвилю вакцинації.

Раніше ми писали: Уряд показав календарний план вакцинації українців

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що буде вакцинуватися "за свій рахунок у другу або третю чергу".

Національний план вакцинації від COVID складається з п'яти етапів. В першу чергу будуть вакцинувати людей з критичним і високим ризиком інфікування медиків, військових і так далі.