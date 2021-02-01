У МОЗ розповіли, як записатися на вакцинацію проти COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я запустить сайт з інформацією про вакцинацію проти коронавірусу, на якому також можна буде записатися на щеплення.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю «ТСН», пише Громадське, передає NNS.

За його словами, 10 лютого в Україні повністю протестують у медичних інформаційних системах, які стоять у лікарів, модуль «імунопрофілактика». Разом із цим запустять сайт із назвою COVID-19. На ньому буде інформація про імунопрофілактику та можливість записатися на щеплення.

«Паралельно запуститься комунікаційна кампанія, в якій будемо говорити, що від сьогодні вакцинуються та записуються такі групи ризику»,

— каже Ляшко.

Крім того, на сайті буде інформація про те, де можна зробити щеплення і хто його проводитиме.

Буде три способи, як потрапити на щеплення проти COVID-19: записатися на сайті, записатися до сімейного лікаря або отримати запрошення телефоном від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

За словами Ляшка, завдяки цим механізмам не має виникнути проблем із вакцинацією, якщо у людини немає сімейного лікаря.

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