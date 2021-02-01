Україна подасть додатковий запит до COVAX на нову партію вакцини Pfizer

01 лют. 2021
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Україна подасть додатковий запит до COVAX на збільшення кількості вакцин виробництва Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко, інформує NNS.

“З квітня COVAX очікує на збільшення об’єму вакцин, і ми також висловлюємо зацікавленість у продовженні даного партнерства. Передусім до 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у 2 кварталі 2021 року”,

- повідомив Іващенко.

Як повідомлялось, в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19. Перша партія у кількості 117 тис. доз вакцини виробництва компанії Pfizer очікується в середині лютого.
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Автор: Маруся Оффон

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