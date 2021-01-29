Вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться в районі 15 лютого - Ляшко

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Щеплення проти COVID-19 українцям почнуть робити в середині лютого, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Завадити старту вакцинації до кінця зими можуть лише форс-мажорні обставини.

Про це Ляшко сказав в інтерв'ю BBC, передає Громадське, інформує NNS.

«Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо, пізніше. Багато процесів на етапі узгодження»,

— зазначив посадовець.

Він уточнив, що форс-мажорними обставинами можуть бути випадки, якщо партію із вакцинами не відпустять, партія потрапить у ДТП або літак не вилетить через негоду.

«Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу»,

— резюмував Ляшко.

Але яким препаратом почнуть вакцинувати українців у лютому, він не повідомив.

«Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в межах COVAX, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти»,

— сказав Ляшко.

За його словами, якщо Україна отримає вакцини спершу від COVAX, то це, швидше за все, буде препарат від Pfizer та BioNTech.

Посадовець зазначив, що наразі Україна веде переговори щодо закупівлі вакцин з кількома міжнародними компаніями. Він анонсував, що до 1 лютого оголосять про ще один контракт з виробником.

Нагадаємо, про те, що вакцинація в Україні стартує у лютому, говорив і президент Володимир Зеленський. 25 січня він заявив, що перший мільйон вакцин Україна має отримати «незабаром».