Російську вакцину "Спутник V" не будуть реєструвати в Україні - Степанов

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Російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" не будуть реєструвати в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 29 січня, передає Українська правда, інформує NNS.

"Одна політична сила просто влаштувала якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини. Відразу можу сказати: можете істерити ще дуже довго, ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде",

— сказав Степанов.

Іншу політсилу Степанов звинуватив у псуванні іміджу країни заявами про те, що шанси на вчасний початок вакцинації українців є примарними.

Міністр запевнив, що вакцинація, як було оголошено урядом раніше, почнеться в лютому.

Передісторія:

За словами Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від Covid "Спутник V", досягає 97%. При цьому сам президент Росії так і не зробив нею щеплення.

У Росії в кінці грудня 2020 року розпочалася кампанія вакцинації населення від Covid-19 препаратом "Спутник V", який до цього часу не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.

Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", скаржились на побічні ефекти від неї.

"Спутник V" вже зареєстрований як вакцина у Палестині, Білорусі, Венесуелі, Болівії, Парагваї, Сербії, Аргентині та Алжирі.

Фото: Андрій Рудаков/Bloomberg