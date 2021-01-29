Зеленський назвав суми президентських стипендій і премій для відмінників

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Володимир Зеленський розповів, скільки отримуватимуть найрозумніші учні та студенти відповідно до указу про заснування президентських стипендій, премій і грантів.

Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського з посиланням на його влог, інформує NNS.

«Найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тис. грн, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн»,

— йдеться у повідомленні.

Як повідомив Президент, за результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів з кожного регіону України за умови, що дитина обирає та навчається в українському виші.

«Щороку буде визначатися топ-10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію – 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього 120 тисяч за рік кожен»,

— зазначив Зеленський.

Також, згідно з указом Глави держави, передбачено премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у вигляді разової виплати у розмірі 20 тис. грн кожному та переможцям міжнародних олімпіад – по 100 тис. грн.

Крім того, за словами Зеленського, щороку виділятимуться президентські гранти для здобуття вищої освіти за кордоном – у вишах США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо.

«Обов’язкова умова: після здобуття диплома – повернення в Україну та робота на державній службі протягом трьох років»,

– повідомив Президент.

Зеленський 28 січня видав указ про заснування стипендій, премій та грантів для відмінників.

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