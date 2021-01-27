Зеленський відкликав з Ради законопроєкт про розпуск Конституційного суду

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Президент Володимир Зеленський відкликав із Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким хотів звільнити весь склад суддів Конституційного суду України.

Про це свідчать дані з сайту Верховної Ради України, пише Громадське, передає NNS.

Так, 27 січня Зеленський зняв з розгляду парламенту законопроєкт, яким пропонував звільнити всіх суддів КСУ, які 27 жовтня 2020 скасували відповідальність за брехню у декларації. Президент пропонував визнати це рішення «нікчемним (що не створює правових наслідків) та як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Законопроєкт також мав повернути редакції закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу, які діяли до рішення КСУ.

Згідно з пояснювальною запискою, Зеленський вважав, що ухвалення цього закону забезпечить дотримання конституційного ладу в Україні і незворотність європейського курсу України, запобігатиме корупції в органах державної влади та зміцнить авторитет України на міжнародній арені.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

До того часу посадовці за неправдиве декларування могли отримати від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Також 27 жовтня КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень.

НАБУ та НАЗК просили ухвалити законопроєкт про відновлення відповідальності за неправдиву інформацію в деклараціях до кінця грудня, інакше чиновників не можна б було притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях за 2020 рік.

23 грудня Зеленський підписав закон, який повертає відповідальність за декларування неправдивої інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації. Однак у новому законі позбавлення волі як покарання не було передбачено.

Уже 27 січня президент схвалив рішення Ради нацбезпеки і оборони, що передбачає повернення ув'язнення за брехню в деклараціях. Тепер його має розглянути Верховна Рада.