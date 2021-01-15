Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин - Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна підписала контакти на поставку мільйон доз вакцин від коронавірусу. До кінця року вакцинуються всі бажаючі.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", пише РБК-Україна, передає NNS.

За його словами, найближчим часом Україна отримає вакцини в рамках програми COVAX.

"Україна фактично на сьогодні підписала контракти на дуже багато... це мільйони доз вакцин, яких буде достатньо, щоб провакцинувати всіх бажаючих в цьому році",

- заявив Шмигаль.

Раніше в МОЗ говорили, що в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Це може бути вакцина Pfizer/BioNTech.