Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 січня

15 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 15 січня 2021 року — 1 мільйон 146 тисяч 963 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 152 особи;
  • летальних випадків – 166;
  • одужало – 10 328 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 146 963 особи;
  • одужало – 847 391 особа;
  • летальних випадків – 20 542;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Запорізькій (629), Одеській (592), Київській (588), Дніпропетровській (533), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 896 випадків;
  • Вінницька область – 209 випадків;
  • Волинська область – 127 випадків;
  • Дніпропетровська область – 533 випадки;
  • Донецька область – 443 випадки;
  • Житомирська область – 214 випадків;
  • Закарпатська область – 100 випадків;
  • Запорізька область – 629 випадків;
  • Івано-Франківська область – 173 випадки;
  • Київська область – 588 випадків;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • Луганська область – 179 випадків;
  • Львівська область – 525 випадків;
  • Миколаївська область – 489 випадків;
  • Одеська область – 592 випадки;
  • Полтавська область – 287 випадків;
  • Рівненська область – 242 випадки;
  • Сумська область – 344 випадки;
  • Тернопільська область – 191 випадок;
  • Харківська область – 310 випадків;
  • Херсонська область – 121 випадок;
  • Хмельницька область – 146 випадків;
  • Черкаська область – 281 випадок;
  • Чернівецька область – 227 випадків;
  • Чернігівська область – 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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