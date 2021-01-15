Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 січня

- 15 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 15 січня 2021 року — 1 мільйон 146 тисяч 963 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 152 особи;
- летальних випадків – 166;
- одужало – 10 328 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 146 963 особи;
- одужало – 847 391 особа;
- летальних випадків – 20 542;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Запорізькій (629), Одеській (592), Київській (588), Дніпропетровській (533), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 січня
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 209 випадків;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 533 випадки;
- Донецька область – 443 випадки;
- Житомирська область – 214 випадків;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 629 випадків;
- Івано-Франківська область – 173 випадки;
- Київська область – 588 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 179 випадків;
- Львівська область – 525 випадків;
- Миколаївська область – 489 випадків;
- Одеська область – 592 випадки;
- Полтавська область – 287 випадків;
- Рівненська область – 242 випадки;
- Сумська область – 344 випадки;
- Тернопільська область – 191 випадок;
- Харківська область – 310 випадків;
- Херсонська область – 121 випадок;
- Хмельницька область – 146 випадків;
- Черкаська область – 281 випадок;
- Чернівецька область – 227 випадків;
- Чернігівська область – 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.