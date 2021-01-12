Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 січня

- 12 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 12 січня 2021 року — 1 мільйон 124 тисячі 430 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 1 092 особи;
- летальних випадків – 184;
- одужало – 15 951 особа;
- здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 124 430 осіб;
- одужало – 812 368 осіб;
- летальних випадків – 20 019;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 898 випадків;
- Вінницька область – 121 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 267 випадків;
- Донецька область – 160 випадків;
- Житомирська область – 72 випадки;
- Закарпатська область – 134 випадки;
- Запорізька область – 463 випадки;
- Івано-Франківська область – 66 випадків;
- Київська область – 284 випадки;
- Кіровоградська область – 76 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 312 випадків;
- Миколаївська область – 52 випадки;
- Одеська область – 315 випадків;
- Полтавська область – 520 випадків;
- Рівненська область – 132 випадки;
- Сумська область – 152 випадки;
- Тернопільська область – 83 випадки;
- Харківська область – 275 випадків;
- Херсонська область – 73 випадки;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 306 випадків;
- Чернівецька область – 184 випадки;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.