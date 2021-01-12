Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 січня

12 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 12 січня 2021 року — 1 мільйон 124 тисячі 430 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 1 092 особи;
  • летальних випадків – 184;
  • одужало – 15 951 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 124 430 осіб;
  • одужало – 812 368 осіб;
  • летальних випадків – 20 019;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 898 випадків;
  • Вінницька область – 121 випадок;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 267 випадків;
  • Донецька область – 160 випадків;
  • Житомирська область – 72 випадки;
  • Закарпатська область – 134 випадки;
  • Запорізька область – 463 випадки;
  • Івано-Франківська область – 66 випадків;
  • Київська область – 284 випадки;
  • Кіровоградська область – 76 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 312 випадків;
  • Миколаївська область – 52 випадки;
  • Одеська область – 315 випадків;
  • Полтавська область – 520 випадків;
  • Рівненська область – 132 випадки;
  • Сумська область – 152 випадки;
  • Тернопільська область – 83 випадки;
  • Харківська область – 275 випадків;
  • Херсонська область – 73 випадки;
  • Хмельницька область – 18 випадків;
  • Черкаська область – 306 випадків;
  • Чернівецька область – 184 випадки;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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