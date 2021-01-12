Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 січня

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В Україні станом на ранок 12 січня 2021 року — 1 мільйон 124 тисячі 430 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 092 особи;

летальних випадків – 184;

одужало – 15 951 особа;

здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 124 430 осіб;

одужало – 812 368 осіб;

летальних випадків – 20 019;

проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.