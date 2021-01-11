"Про шкарпетки треба було думати раніше", - Степанов про заборонені товари під час локдауну

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні речі.

Як передає УНІАН, на брифінгу 11 січня він пояснив, що в період новорічних свят була велика кількість контактів між людьми, які у звичайному житті не перетинаються, інформує NNS.

"У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення людей. Усі ці дії, велика мобільність населення передбачають велику кількість контактів. І як наслідок - збільшується ризик інфікування",

- сказав Степанов.

У зв'язку з цим, за словами міністра, у МОЗ прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят.

"Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. Друге, у нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. На цьому і на наступному тижні ми будемо відслідковувати збільшення кількості хворих на грип",

- повідомив міністр.

Він додав, що грип є сезонним захворюванням, яке часто має ускладнення, як після коронавірусу.

Степанов також підкреслив, що постанова про введення жорсткого карантину була ухвалена ще 9 грудня, тобто за місяць.

"Ми про це розповідали протягом грудня достатньо докладно... Точно можна було розрахувати, яка кількість шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час. Навіть якщо ви не встигли купити, ви спокійно можете це зробити за допомогою інтернет-магазинів",

- сказав очільник МОЗ.

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