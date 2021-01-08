В Україні почав діяти локдаун: що дозволено, а що заборонено

- 08 січ. 2021
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Сьогодні, 8 січня в Україні вводяться додаткові обмеження. Локдаун через коронавірус буде діяти протягом 17 днів. Він торкнеться сфер торгівлі і послуг, також нові заборони стосуються роботи кафе і ресторанів, проведення масових і розважальних заходів.
Про те, що продовжить працювати в умовах жорстких обмежень пише РБК-Україна, передає NNS.
Які магазини будуть відкриті на карантині
В період 8-го до 25 січня при дотриманні необхідних протиепідемічних норм дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких не менше 60% площі займають наступні товари:
- продукти харчування;
- засоби гігієни, медичні товари та ліки;
- побутова хімія;
- ветпрепарати, корми для тварин;
- засоби зв'язку;
- насіння і засоби для захисту рослин;
- преса.
Торгівля товарами інших категорій може здійснюватися тільки в режимі адресної доставки.
Рух громадського транспорту не зупиняється
Громадський транспорт продовжить працювати в режимі обмежень "помаранчевої" зони. Кількість пасажирів у салоні транспортного засобу не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. Обов'язкове використання масок.
Не буде обмежуватися автомобільне, автобусне, залізничне, авіаційне сполучення всередині країни і міжнародні рейси.
Кафе і ресторани працюють тільки на винос
Закладам громадського харчування під час посиленого карантину заборонено приймати відвідувачів. Кафе, закусочні, ресторани, бари, їдальні можуть приймати замовлення на доставку або обслуговувати клієнтів в форматі на винос.
Салони краси - за попереднім записом
З 8-го до 25 січня обмежується діяльність закладів, що надають послуги з догляду. Перукарням, салонам краси дозволяється обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом, без очікування всередині приміщення.
Робота готелів та гірськолижних курортів
Готельні комплекси продовжать працювати під час жорсткого карантину, але з обмеженнями. Зокрема, забороняється відвідування спортзалів, басейнів на території готелів. Зони громадського харчування будуть працювати тільки під час сніданку - з 06:00 до 11:00, в інші години можливо лише харчування на замовлення в номер.
З 8 по 25 січня дозволяється діяльність гірськолижних курортів. Однак заклади громадського харчування на їх території повинні бути закриті, а також заборонено продаж алкогольних напоїв.
Заклади сфери обслуговування
За звичайним графіком працюватимуть фінансові установи, оператори поштового зв'язку, аптеки.
Дозволяється обслуговування клієнтів на станціях техобслуговування і ремонту автотранспорту, робота заправних комплексів (без зон харчування).
Також дозволена діяльність закладів медичної та ветеринарної практики.
Що буде закрито під час жорсткого карантину
- ТРЦ, непродовольчі ринки, магазини побутової техніки, меблів, одягу, будматеріалів;
- заклади освіти, крім дошкільних;
- спортзали, басейни, фітнес-клуби;
- кінотеатри, театри, музеї та інші заклади культури;
- нічні клуби, дискотеки;
- об'єкти сфери побутового обслуговування.
Крім того, з 8-го по 24 січня включно заборонено проведення всіх масових заходів, різдвяних ярмарків, не працюватимуть зони розваг біля ялинок.
Також державні і комунальні підприємства перейдуть на дистанційний режим роботи.
Раніше ми писали: Локдаун: бізнес не розуміє за якими правилами працювати з 8 січня