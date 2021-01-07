Локдаун: бізнес не розуміє за якими правилами працювати з 8 січня

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Бізнес занепокоєний ситуацією, яка склалась з карантинними обмеженнями. Так, 5 січня на закритому засідання КМУ було прийнято зміни до правил роботи бізнесу під час локдауну з 8 по 25 січня 2021 року (про внесення змін до постанови КМУ №1236).

За інформацією, оприлюдненою в медіа, до товарів, дозволених до реалізації було додано пресу та побутову хімію. Проте, станом на вечір 6 січня відповідна нова постанова КМУ оприлюднена не була.

Натомість, місцеві органи влади вже почали видавати протоколи на основі попередньої редакції постанови. Так, наприклад, київська місцева влада видала протокол рішення, відповідно до якого продаж преси і побутової хімії, заготівля відходів – заборонена (протокол № 74 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації).

Таким чином, за день до локдауну бізнес не розуміє, по яким правилам йому все ж доведеться працювати. Більше того, бізнес має за один день провести інвентаризацію продукції, аби розуміти, що прибирати, а що залишати на полицях. Якщо ж на полиці виявиться товар, який провадати не можна, то штраф складатиме 17 тис грн.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації від 6 січня, передає NNS.

«Варто констатувати, що подібні рішення аж ніяк не схожі на прагнення до встановлення чесних та прозорих правил гри в країні. Адже за день до локдауну бізнес опиняється в умовах, коли незрозуміло за продаж якої продукції можуть накладатись штрафи. А, відповідно, і не має можливості цього уникнути»,

— підкреслюють в асоціації.

Раніше ми писали: З 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів

«Водночас, все ж залишається незрозумілим, чому дозволили саме продаж лише побутової хімії та преси. Так, 4 січня Європейська Бізнес Асоціації акцентувала на переліку пропозицій, які варто врахувати. Так, наприклад, незрозуміло, чому залишалась заборона на продаж тютюнових виробів, наявних в місцях продажу продуктів харчування, до яких споживачі вже отримали безперешкодних доступ. Втрати державного бюджету від не сплати лише акцизного податку з тютюнових виробів становитимуть щонайменше 150 млн. гривень. Крім того, здорова логіка підказує, що навіть якщо цю продукції не можна буде купити в офіційній торговій мережі, то її можна буде придбати нелегально і тут виникатиме питання якості продукції, безпечності та сплачених з неї податків.

Водночас, Уряд не врахував і потреби, до прикладу, людей похилого віку, які не вміють робити інтернет замовлення з магазинів. Тож в цьому контексті бізнес-спільнота пропонує надати в магазині доступ споживачам до всього асортименту продукції, якщо вже йому дозволено працювати. Крім того, адресна доставка створює додаткове фінансове навантаження на населення, а її здійснення потребує часу (до декількох днів). Ураховуючи, що Кабінетом Міністрів не було проінформовано населення про перелік товарів, що потрапить під заборону, у перші ж дні дії заборони споживачі можуть стикнутись з неможливістю придбати товари повсякденного вжитку і тютюнові вироби. Тому, Європейська Бізнес Асоціації звертається до КМУ із закликом максимально швидко опублікувати прийняту постанову, аби бізнес розумів як йому діяти з 8 січня. Крім того, КМУ слід надати роз’яснення, яким буде користуватись Держпродспоживслужба, щодо того, які товари можна реалізовувати аби розуміти, якими товарами можна торгувати і не було неаргументованих штрафів для легального бізнесу В той же час, на місцевому рівні місцевим органам влади необхідно якнайшвидше переписати протоколи у відповідності до нової редакції постанови КМУ, аби унеможливити зловживання, порушення прав бізнесу та неаргументовані штрафи в регіонах»,

— повідомили в ЄБА.