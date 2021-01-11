Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 січня

11 січ. 2021
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Станом на 11 січня в Україні виявили відносно невелику кількість нових випадків коронавірусу, при цьому і тестувань зроблено у неділю 10 січня небагато. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 372 особи;
  • летальних випадків – 68;
  • одужало – 4 819 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 119 314 осіб;
  • одужало – 796 417 осіб;
  • летальних випадків – 19 835;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 371 випадок;
  • Вінницька область – 97 випадків;
  • Волинська область – 103 випадки;
  • Дніпропетровська область – 243 випадки;
  • Донецька область – 153 випадки;
  • Житомирська область – 120 випадків;
  • Закарпатська область – 44 випадки;
  • Запорізька область – 458 випадків;
  • Івано-Франківська область – 92 випадки;
  • Київська область – 365 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 140 випадків;
  • Львівська область – 160 випадків;
  • Миколаївська область – 293 випадки;
  • Одеська область – 312 випадків;
  • Полтавська область – 217 випадків;
  • Рівненська область – 88 випадків;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 103 випадки;
  • Харківська область – 96 випадків;
  • Херсонська область – 159 випадків;
  • Хмельницька область – 41 випадок;
  • Черкаська область – 229 випадків;
  • Чернівецька область – 153 випадки;
  • Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 січня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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