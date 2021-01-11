Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 січня

- 11 січ. 2021
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Станом на 11 січня в Україні виявили відносно невелику кількість нових випадків коронавірусу, при цьому і тестувань зроблено у неділю 10 січня небагато. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 372 особи;
- летальних випадків – 68;
- одужало – 4 819 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 119 314 осіб;
- одужало – 796 417 осіб;
- летальних випадків – 19 835;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 371 випадок;
- Вінницька область – 97 випадків;
- Волинська область – 103 випадки;
- Дніпропетровська область – 243 випадки;
- Донецька область – 153 випадки;
- Житомирська область – 120 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 458 випадків;
- Івано-Франківська область – 92 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 140 випадків;
- Львівська область – 160 випадків;
- Миколаївська область – 293 випадки;
- Одеська область – 312 випадків;
- Полтавська область – 217 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 103 випадки;
- Харківська область – 96 випадків;
- Херсонська область – 159 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 229 випадків;
- Чернівецька область – 153 випадки;
- Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.