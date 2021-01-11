Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 січня

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Станом на 11 січня в Україні виявили відносно невелику кількість нових випадків коронавірусу, при цьому і тестувань зроблено у неділю 10 січня небагато. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 372 особи;

летальних випадків – 68;

одужало – 4 819 осіб;

здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 119 314 осіб;

одужало – 796 417 осіб;

летальних випадків – 19 835;

проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 371 випадок;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 243 випадки;

Донецька область – 153 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 458 випадків;

Івано-Франківська область – 92 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 140 випадків;

Львівська область – 160 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 312 випадків;

Полтавська область – 217 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 103 випадки;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 159 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 229 випадків;

Чернівецька область – 153 випадки;

Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 січня