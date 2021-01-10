Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 січня

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Станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5 292 особи;

здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 115 026 осіб;

одужало – 791 598 осіб;

летальних випадків – 19 767;

проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 404 випадки;

Вінницька область – 69 випадків;

Волинська область – 124 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 186 випадків;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 207 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 405 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 142 випадки;

Львівська область – 326 випадків;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 446 випадків;

Полтавська область – 175 випадків;

Рівненська область – 159 випадків;

Сумська область – 149 випадків;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 344 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 185 випадків;

Черкаська область – 302 випадки;

Чернівецька область – 151 випадок;

Чернігівська область – 60 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.