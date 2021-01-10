Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 січня

- 10 січ. 2021
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Станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 100 осіб;
- летальних випадків – 99;
- одужало – 5 292 особи;
- здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 115 026 осіб;
- одужало – 791 598 осіб;
- летальних випадків – 19 767;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 404 випадки;
- Вінницька область – 69 випадків;
- Волинська область – 124 випадки;
- Дніпропетровська область – 240 випадків;
- Донецька область – 186 випадків;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 207 випадків;
- Івано-Франківська область – 74 випадки;
- Київська область – 405 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 142 випадки;
- Львівська область – 326 випадків;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 446 випадків;
- Полтавська область – 175 випадків;
- Рівненська область – 159 випадків;
- Сумська область – 149 випадків;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 344 випадки;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 185 випадків;
- Черкаська область – 302 випадки;
- Чернівецька область – 151 випадок;
- Чернігівська область – 60 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.