Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 січня

10 січ. 2021
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Станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 100 осіб;
  • летальних випадків – 99;
  • одужало – 5 292 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 115 026 осіб;
  • одужало – 791 598 осіб;
  • летальних випадків – 19 767;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 404 випадки;
  • Вінницька область – 69 випадків;
  • Волинська область – 124 випадки;
  • Дніпропетровська область – 240 випадків;
  • Донецька область – 186 випадків;
  • Житомирська область – 111 випадків;
  • Закарпатська область – 49 випадків;
  • Запорізька область – 207 випадків;
  • Івано-Франківська область – 74 випадки;
  • Київська область – 405 випадків;
  • Кіровоградська область – 85 випадків;
  • Луганська область – 142 випадки;
  • Львівська область – 326 випадків;
  • Миколаївська область – 327 випадків;
  • Одеська область – 446 випадків;
  • Полтавська область – 175 випадків;
  • Рівненська область – 159 випадків;
  • Сумська область – 149 випадків;
  • Тернопільська область – 150 випадків;
  • Харківська область – 344 випадки;
  • Херсонська область – 141 випадок;
  • Хмельницька область – 185 випадків;
  • Черкаська область – 302 випадки;
  • Чернівецька область – 151 випадок;
  • Чернігівська область – 60 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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