Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 січня

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В Україні станом на 4 січня зафіксовано 4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому тестувань було проведено в рази менше, ніж у будні. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 526 осіб;

летальних випадків – 73;

одужало – 4 693 особи;

здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 078 251 особа;

одужало – 733 558 осіб;

летальних випадків – 18 927;

проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 504 випадки;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 162 випадки;

Житомирська область – 91 випадок;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 528 випадків;

Івано-Франківська область – 104 випадки;

Київська область – 301 випадок;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 352 випадки;

Миколаївська область – 314 випадків;

Одеська область – 285 випадків;

Полтавська область – 269 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 72 випадки;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 134 випадки;

Чернігівська область – 45 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 3 січня