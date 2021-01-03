Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 3 січня

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В Україні за минулу добу 2 січня зафіксовано відносно мало нових випадків коронавірусу, але ж і тестів було зроблено мало. Про це NNS повідомляє, посилаючись на щоденне ранкове зведення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 306 осіб;

летальних випадків – 123;

одужало – 6 250 осіб;

здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 074 093 особи;

одужало – 728 865 осіб;

летальних випадків – 18 854;

проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 404 випадки;

Донецька область – 200 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 301 випадок;

Івано-Франківська область – 99 випадків;

Київська область – 303 випадки;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 433 випадки;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 426 випадків;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 115 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 244 випадки;

Чернівецька область – 146 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.