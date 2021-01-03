Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 3 січня

- 03 січ. 2021
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В Україні за минулу добу 2 січня зафіксовано відносно мало нових випадків коронавірусу, але ж і тестів було зроблено мало. Про це NNS повідомляє, посилаючись на щоденне ранкове зведення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 306 осіб;
- летальних випадків – 123;
- одужало – 6 250 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 074 093 особи;
- одужало – 728 865 осіб;
- летальних випадків – 18 854;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 370 випадків;
- Вінницька область – 66 випадків;
- Волинська область – 93 випадки;
- Дніпропетровська область – 404 випадки;
- Донецька область – 200 випадків;
- Житомирська область – 25 випадків;
- Закарпатська область – 78 випадків;
- Запорізька область – 301 випадок;
- Івано-Франківська область – 99 випадків;
- Київська область – 303 випадки;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 433 випадки;
- Миколаївська область – 454 випадки;
- Одеська область – 426 випадків;
- Полтавська область – 197 випадків;
- Рівненська область – 75 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 59 випадків;
- Харківська область – 68 випадків;
- Херсонська область – 115 випадків;
- Хмельницька область – 14 випадків;
- Черкаська область – 244 випадки;
- Чернівецька область – 146 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.