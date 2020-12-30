Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 грудня

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В Україні станом на ранок 30 грудня 2020 року — 1 мільйон 045 тисяч 348 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 925 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 16 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 045 348 осіб;

одужало – 698 190 осіб;

летальних випадків – 18 324;

проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 грудня

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 110 139 випадків;

Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.