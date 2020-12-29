Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 грудня

- 29 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 29 грудня 2020 року — 1 мільйон 037 тисяч 362 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 1 298 осіб;
- летальних випадків – 232;
- одужало – 16 106 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 037 362 особи;
- одужало – 681 835 осіб;
- летальних випадків – 18 081;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
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Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 109 008 випадків;
- Вінницька область – 22 078 випадків;
- Волинська область – 32 626 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
- Донецька область – 35 562 випадки;
- Житомирська область – 38 554 випадки;
- Закарпатська область – 27 974 випадки;
- Запорізька область – 52 689 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
- Київська область – 57 912 випадків;
- Кіровоградська область – 8 248 випадків;
- Луганська область – 10 054 випадки;
- Львівська область – 60 560 випадків;
- Миколаївська область – 30 300 випадків;
- Одеська область – 69 863 випадки;
- Полтавська область – 35 487 випадків;
- Рівненська область – 40 459 випадків;
- Сумська область – 40 170 випадків;
- Тернопільська область – 33 622 випадки;
- Харківська область – 68 395 випадків;
- Херсонська область – 17 327 випадків;
- Хмельницька область – 38 471 випадок;
- Черкаська область – 38 302 випадки;
- Чернівецька область – 39 662 випадки;
- Чернігівська область – 29 458 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.