Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 грудня

29 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 29 грудня 2020 року — 1 мільйон 037  тисяч 362 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 1 298 осіб;
  • летальних випадків – 232;
  • одужало – 16 106 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 037 362 особи;
  • одужало – 681 835 осіб;
  • летальних випадків – 18 081;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
Раніше ми писали: Українцям дали поради для святкування Нового року та Різдва під час пандемії COVID-19

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 109 008 випадків;
  • Вінницька область – 22 078 випадків;
  • Волинська область – 32 626 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
  • Донецька область – 35 562 випадки;
  • Житомирська область – 38 554 випадки;
  • Закарпатська область – 27 974 випадки;
  • Запорізька область – 52 689 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
  • Київська область – 57 912 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 248 випадків;
  • Луганська область – 10 054 випадки;
  • Львівська область – 60 560 випадків;
  • Миколаївська область – 30 300 випадків;
  • Одеська область – 69 863 випадки;
  • Полтавська область – 35 487 випадків;
  • Рівненська область – 40 459 випадків;
  • Сумська область – 40 170 випадків;
  • Тернопільська область – 33 622 випадки;
  • Харківська область – 68 395 випадків;
  • Херсонська область – 17 327 випадків;
  • Хмельницька область – 38 471 випадок;
  • Черкаська область – 38 302 випадки;
  • Чернівецька область – 39 662 випадки;
  • Чернігівська область – 29 458 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Автор: Маруся Оффон

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