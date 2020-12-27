Українцям дали поради для святкування Нового року та Різдва під час пандемії COVID-19

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Центр громадського здоров’я рекомендує українцям на новорічно-різдвяні свята залишитися вдома в родинному колі, а в разі організації вечірки чи відвідання знайомих - дотримуватися кількох порад, щоб зменшити ризики поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ЦГЗ, передає NNS.

«Ми всі завжди чекаємо на новорічно-різдвяні свята, адже це час зустрічей із друзями, близькими й рідними. Особливо це актуально в часи пандемії COVID-19, коли ми максимально обмежили всі контакти й довго могли залишатися в ізоляції. Та все ж, небезпека не минула. І найкращий спосіб провести зимові свята — це залишитися вдома в тісному родинному колі. Якщо ви все ж вирішили організувати вечірку або піти в гості, дотримуйтеся простих порад, аби зменшити ризики поширення вірусу»,

— йдеться у повідомленні.

Зокрема, ЦГЗ радить людям, які почуваються зле, залишатися вдома: «Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку».

«Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи, аби зробити вечірку безпечнішою, й заздалегідь повідомте правила гостям»,

— зазначили у ЦГЗ.

Зокрема, у Центрі радять обмежити кількість гостей, щоби створити можливості для фізичної дистанції.

«Як би це не звучало сумно, але постарайтесь уникати прямого контакту з іншими, як-то рукостискання та обійми»,

— йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ радять за можливості святкувати на відкритому повітрі, а якщо вечірка відбуватиметься в приміщенні — не забувати регулярно провітрювати.

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Слід також попросити гостей носити маски, за винятком прийомів їжі й пиття:

«Слідкуйте, щоби маска закривала й ніс і рот. Спонукайте гостей мати запасні маски, або ж самі придбайте, аби за потреби дати їх гостям».

Варто також подбати, щоби гості ретельно та часто мили руки, показавши, де ванна, та забезпечивши достатню кількість мила й одноразових рушників, антисептиків з вмістом не менше 60% спирту.

«Закликайте гостей не співати й не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоби людям не доводилося голосно кричати або говорити, щоби їх почули»,

— радять у ЦГЗ.

Там також рекомендують вдягати маску, коли готуєте. «За можливості обмежте перебування і скупчення гостей у місцях, де готують їжу, наприклад на кухні або біля гриля. Обмежте кількість людей, які будуть подавати страви, та слідкуйте, щоби при цьому вони були в масці», - зазначається у повідомленні.

Крім того, фахівці Центру радять дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються, і будь-які предмети спільного користування в перервах між використанням.

«Чим більше профілактичних заходів ви вживатимете, тим безпечнішою буде ваша вечірка. Свята важливі, але ваше здоров’я і здоров’я ваших близьких, особливо найбільш вразливих, має бути на першому місці»,

— підсумували у ЦГЗ.