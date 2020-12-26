Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 26 грудня

26 груд. 2020
Перегляди: 139

Завантажте мобільний додаток сайту

Станом на 26 грудня, як завжди на вихідних, спостерігається зменшення нових випадків коронавірусу за добу, адже і тестів проводять менше. Про це NNS повідомляє, спираючись на дані, оприлюднені міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

7 709  нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 888 осіб;
  • летальних випадків – 121;
  • одужало – 5 145 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 019 876 осіб;
  • одужало – 651 917 осіб;
  • летальних випадків – 17 702;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 453 446.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 106 486  випадків;
  • Вінницька область – 21 858  випадків;
  • Волинська область – 32 300 випадків;
  • Дніпропетровська область – 56 356 випадків;
  • Донецька область – 34 586 випадків;
  • Житомирська область – 38 219 випадків;
  • Закарпатська область – 27 754 випадки;
  • Запорізька область – 51 250 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 725 випадків;
  • Київська область – 56 942 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 205 випадків;
  • Луганська область – 9 906 випадків;
  • Львівська область – 59 551 випадок;
  • Миколаївська область – 29 117 випадків;
  • Одеська область – 68 447 випадків;
  • Полтавська область – 34 341 випадок;
  • Рівненська область – 40 195 випадків;
  • Сумська область – 39 848 випадків;
  • Тернопільська область – 33 328 випадків;
  • Харківська область – 67 655 випадків;
  • Херсонська область – 16 917 випадків;
  • Хмельницька область – 38 333 випадки;
  • Черкаська область – 37 321 випадок;
  • Чернівецька область – 39 293 випадки;
  • Чернігівська область – 28 943 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 грудня
Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм
Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне