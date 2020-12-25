Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 грудня

25 груд. 2020
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Станом на ранок 25 грудня в Україні зафіксовано 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 739 осіб;
  • летальних випадків – 186;
  • одужало – 15 337 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 012 167 осіб;
  • одужало – 646 772 особи;
  • летальних випадків – 17 581;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 106 078  випадків;
  • Вінницька область – 21 698  випадків;
  • Волинська область – 32 149 випадків;
  • Дніпропетровська область – 55 680 випадків;
  • Донецька область – 34 225 випадків;
  • Житомирська область – 37 848 випадків;
  • Закарпатська область – 27 650 випадків;
  • Запорізька область – 50 805 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 611 випадків;
  • Київська область – 56 374 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 149 випадків;
  • Луганська область – 9 725 випадків;
  • Львівська область – 58 875 випадків;
  • Миколаївська область – 28 805 випадків;
  • Одеська область – 67 934 випадки;
  • Полтавська область – 33 997 випадків;
  • Рівненська область – 39 979 випадків;
  • Сумська область – 39 490 випадків;
  • Тернопільська область – 33 175 випадків;
  • Харківська область – 67 417 випадків;
  • Херсонська область – 16 679 випадків;
  • Хмельницька область – 38 004 випадки;
  • Черкаська область – 36 947 випадків;
  • Чернівецька область – 39 143 випадки;
  • Чернігівська область – 28 730 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: В Україні вже більше мільйона випадків коронавірусу: кількість за добу станом на 24 грудня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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