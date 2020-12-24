У Кривому Розі введуть безкоштовний проїзд для всіх містян

- 24 груд. 2020
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У Кривому Розі введуть безкоштовний проїзд у громадському транспорті для всіх мешканців міста. Його вводитимуть поетапно. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Радіо Свобода.
Щоправда, називати проїзд безкоштовно можна буде лише умовно. Адже фінансуватиметься він буде з податків містян. У бюджеті вже запланували кошти на забезпечення безкоштовного проїзду в муніципальному пасажирському транспорті для всіх криворіжців
З 1 травня у Кривому Розі Дніпропетровської області запровадять безкоштовний проїзд для всіх містян. 23 грудня міськрада Кривого Рогу ухвалила міський бюджет на 2021 рік, заклавши кошти на цю програму.
Як повідомили в пресслужбі міськради, у бюджеті запланували кошти на забезпечення безкоштовного проїзду в муніципальному пасажирському транспорті для всіх криворіжців. Жителі міста їздитимуть за так званими «картками криворіжця», ще належить розробити спеціальне програмне забезпечення.
Як поінформували в пресслужбі, уже з 1 січня проїзд у Кривому Розі проїзд стане безкоштовним для педагогів, медиків, соцпрацівників – працівників закладів комунальної власності. Загалом це 35 тисяч людей.
Міський бюджет Кривого Рогу на 2021 рік, який ухвалила міськрада, складає 7,6 млрд грн, понад 80% планують витратити на соціальну сферу. Скільки саме коштів піде на програму з безкоштовного проїзду, не повідомляється.
У проєкті бюджету йшлося про 116 млн грн на рік.