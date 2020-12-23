В Україні хочуть заборонити рекламні борди на дорогах

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У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє розміщення реклами на автошляхах.

Про це повідомляє віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, а також йдеться на сайті ВР — пише Українська правда, інформує NNS.

"В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування",

— написав Стефанчук у Фейсбук.

Ініціаторами законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах" є кілька десятків нардепів.

Він забороняє розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

на пішохідних доріжках та алеях;

на велосипедних доріжках;

у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

над проїзною частиною автомобільних доріг;

на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.