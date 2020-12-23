В Україні хочуть заборонити рекламні борди на дорогах

23 груд. 2020
Перегляди: 103

Завантажте мобільний додаток сайту

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє розміщення реклами на автошляхах.

Про це повідомляє віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, а також йдеться на сайті ВР — пише Українська правда, інформує NNS.

"В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування",

— написав Стефанчук у Фейсбук.

Ініціаторами законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах" є кілька десятків нардепів.

Він забороняє розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

  • на пішохідних доріжках та алеях;
  • на велосипедних доріжках;
  • у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;
  • у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;
  • над проїзною частиною автомобільних доріг;
  • на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.
Раніше ми писали: Кабмін змінив правила виклику "швидкої допомоги": час прибуття тепер залежатиме від стану пацієнта

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм

Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: Маруся Оффон

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне