Кабмін змінив правила виклику "швидкої допомоги": час прибуття тепер залежатиме від стану пацієнта

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Кабінет міністрів на засіданні 16 грудня своїм рішенням розділив виклики швидкої медичної допомоги на категорії — залежно від стану пацієнта.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, пише Громадське, інформує NNS.

Так, створили 4 категорії звернень:

критичні;

екстрені;

неекстрені;

непрофільні.

Для кожної з них передбачили свій час прибуття бригади медиків. Нормативними для критичних випадків будуть 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера. Для екстрених випадків установили норму 20 хвилин.

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У постанові уряду зазначається, що при критичних випадках, «з огляду на можливість виникнення обставин, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 25% випадків». А при екстрених — не більше ніж у 15% випадків.

Також Мокан розповів, що за статистикою за 2018 рік, у містах вчасний доїзд бригад на місце події становить з урахуванням чинного нормативу 88%, у селах — 82%. Водночас кількість викликів у сільській місцевості становить 25% від загальної кількості.

«Введення відсоткового критерію вчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги дозволить оптимізувати роботу системи екстреної медичної допомоги, а також визначити ключові показники ефективності роботи системи екстреної медичної допомоги безпосередньо в частині оптимізації місць базування бригад і маршрутів руху»,

— переконаний Мокан.