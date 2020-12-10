Робот Da Vinci прооперував свого першого пацієнта у Львові (фото)

Робот-хірург Da Vinci провів свою першу операцію у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Facebook, пише Громадське, передає NNS.

Робот без жодного розрізу, лише проколами зміг видалити грижу діафрагми.

Самчук розповів, що першим пацієнтом робота-хірурга став 50-річний чоловік з міста Броди, що у Львівській області.

«Він звернувся до нас із підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Обстеження показало завеликий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунку змістилася в грудну клітину. Треба було оперувати!»,

— зазначив Самчук.

Під час втручання робот був за кілька метрів від пацієнта. На ньому була камера, що транслювала зображення медикам, а чотирма «руками» робота на відстані керував лікар. Директор лікарні зазначив, Da Vinci зміг не тільки бездоганно усунути проблему, але й навіть зробити пластику пацієнту. Наразі прооперований чоловік уже опритомнів.

А що це за робот?

Раніше Олег Самчук повідомляв, що робот-хірург Da Vinci прибув до Львова зі США. Директор каже, що це «подарунок хорошого друга лікарні Ростислава Кісіля та його компанії Meest» (ідеться про гендиректора служби доставки Meest Group, яка працює в Україні та за кордоном).

Він зазначив, що лікарня буде застосовувати робота для видалення пухлин нирок, передміхурової залози, злоякісних новоутворень товстої та прямої кишки, а також у гінекології та в кардіохірургії. Перед тим як почати роботу, робот мав пройти сертифікацію у Міністерстві охорони здоров'я.

За словами Олега Самчука, Da Vinci — це «мрія кожного хірурга», адже у робота «ніколи не затремтить рука». Він, мовляв, «ювелірно і надточно допоможе видаляти найдрібніші пухлини».