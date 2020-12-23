Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 грудня

- 23 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 23 грудня 2020 року — 989 тисяч 642 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 979 осіб;
- летальних випадків – 275;
- одужало – 15 372 особи;
- здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 989 642 особи;
- одужало – 615 660 осіб;
- летальних випадків – 17 172;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.
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Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 103 663 випадки;
- Вінницька область – 21 259 випадків;
- Волинська область – 31 490 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
- Донецька область – 33 102 випадки;
- Житомирська область – 36 975 випадків;
- Закарпатська область – 27 391 випадок;
- Запорізька область – 49 341 випадок;
- Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
- Київська область – 54 831 випадок;
- Кіровоградська область – 7 949 випадків;
- Луганська область – 9 181 випадок;
- Львівська область – 57 906 випадків;
- Миколаївська область – 27 970 випадків;
- Одеська область – 66 295 випадків;
- Полтавська область – 32 945 випадків;
- Рівненська область – 39 251 випадок;
- Сумська область – 38 501 випадок;
- Тернопільська область – 32 738 випадків;
- Харківська область – 66 243 випадки;
- Херсонська область – 16 162 випадки;
- Хмельницька область – 37 142 випадки;
- Черкаська область – 35 938 випадків;
- Чернівецька область – 38 721 випадок;
- Чернігівська область – 27 723 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують про три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.
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