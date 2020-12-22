Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 22 грудня

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В Україні станом на 22 грудня зафіксовано 8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 318 осіб;

летальних випадків – 232;

одужало – 14 020 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 979 506 осіб;

одужало – 600 288 осіб;

летальних випадків – 16 897;

проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 102 282 випадки;

Вінницька область – 21 145 випадків;

Волинська область – 31 138 випадків;

Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

Донецька область – 32 760 випадків;

Житомирська область – 36 810 випадків;

Закарпатська область – 27 303 випадки;

Запорізька область – 48 454 випадки;

Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

Київська область – 54 022 випадки;

Кіровоградська область – 7 861 випадок;

Луганська область – 8 994 випадки;

Львівська область – 57 401 випадок;

Миколаївська область – 27 479 випадків;

Одеська область – 65 503 випадки;

Полтавська область – 32 506 випадків;

Рівненська область – 38 920 випадків;

Сумська область – 38 321 випадок;

Тернопільська область – 32 579 випадків;

Харківська область – 65 652 випадки;

Херсонська область – 15 973 випадки;

Хмельницька область – 36 840 випадків;

Черкаська область – 35 413 випадків;

Чернівецька область – 38 555 випадків;

Чернігівська область – 27 358 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 21 грудня