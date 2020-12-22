Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 22 грудня

22 груд. 2020
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В Україні станом на 22 грудня зафіксовано 8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 318 осіб;
  • летальних випадків – 232;
  • одужало – 14 020 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 979 506 осіб;
  • одужало – 600 288 осіб;
  • летальних випадків – 16 897;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 102 282 випадки;
  • Вінницька область – 21 145 випадків;
  • Волинська область – 31 138 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
  • Донецька область – 32 760 випадків;
  • Житомирська область – 36 810 випадків;
  • Закарпатська область – 27 303 випадки;
  • Запорізька область – 48 454 випадки;
  • Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
  • Київська область – 54 022 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 861 випадок;
  • Луганська область – 8 994 випадки;
  • Львівська область – 57 401 випадок;
  • Миколаївська область – 27 479 випадків;
  • Одеська область – 65 503 випадки;
  • Полтавська область – 32 506 випадків;
  • Рівненська область – 38 920 випадків;
  • Сумська область – 38 321 випадок;
  • Тернопільська область – 32 579 випадків;
  • Харківська область – 65 652 випадки;
  • Херсонська область – 15 973 випадки;
  • Хмельницька область – 36 840 випадків;
  • Черкаська область – 35 413 випадків;
  • Чернівецька область – 38 555 випадків;
  • Чернігівська область – 27 358 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 21 грудня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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