Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 21 грудня

21 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 21 грудня зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 766 осіб;
  • летальних випадків – 80;
  • одужало – 5 106 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 970 993 особи;
  • одужало – 586 268 осіб;
  • летальних випадків – 16 665;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 101 123 випадки;
  • Вінницька область – 21 035 випадків;
  • Волинська область – 30 773 випадки;
  • Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
  • Донецька область – 32 513 випадків;
  • Житомирська область – 36 774 випадки;
  • Закарпатська область – 27 195 випадків;
  • Запорізька область – 47 789 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
  • Київська область – 53 463 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 817 випадків;
  • Луганська область – 8 900 випадків;
  • Львівська область – 56 953 випадки;
  • Миколаївська область – 27 017 випадків;
  • Одеська область – 64 589 випадків;
  • Полтавська область – 31 961 випадок;
  • Рівненська область – 38 656 випадків;
  • Сумська область – 38 170 випадків;
  • Тернопільська область – 32 498 випадків;
  • Харківська область – 65 414 випадків;
  • Херсонська область – 15 814 випадків;
  • Хмельницька область – 36 814 випадків;
  • Черкаська область – 34 945 випадків;
  • Чернівецька область – 38 363 випадки;
  • Чернігівська область – 27 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 20 грудня
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Автор: NNS - Національна служба новин

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