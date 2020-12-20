Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 20 грудня

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Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Але і тестів зробили менше, ніж у будні дні. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова та Телеграм-канал Блискавка.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 037 осіб;

летальних випадків – 116;

одужало – 6 626 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 964 448 осіб;

одужало – 581 162 особи;

летальних випадків – 16 585;

проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Місто Київ — 100 450 осіб інфіковані за весь час (+756 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Харківська область — 65 312 (+520).

Одеська область — 63 938 (+814).

Львівська область — 56 763 (+321).

Київська область — 53 007 (+592).

Дніпропетровська область — 52 557 (+489).

Запорізька область — 47 219 (+675).

Івано-Франківська область — 41 938 (+140).

Рівненська область — 38 536 (+221).

Чернівецька область — 38 152 (+203).

Сумська область — 37 994 (+382).

Хмельницька область — 36 755 (+395).

Житомирська область — 36 401 (+340).

Черкаська область — 34 731 (+280).

Тернопільська область — 32 392 (+157).

Донецька область — 32 255 (+326).

Полтавська область — 31 577 (+144).

Волинська область — 30 457 (+260).

Чернігівська область — 27 132 (+268).

Закарпатська область — 27 098 (+95).

Миколаївська область — 26 631 (+371).

Вінницька область — 20 956 (+175).

Херсонська область — 15 653 (+204).

Луганська область — 8759 (+119).

Кіровоградська область — 7785 (+78).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 грудня