Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 20 грудня

20 груд. 2020
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Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Але і тестів зробили менше, ніж у будні дні. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова та Телеграм-канал Блискавка.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 037 осіб;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 6 626 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 964 448 осіб;
  • одужало – 581 162 особи;
  • летальних випадків – 16 585;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Місто Київ — 100 450 осіб інфіковані за весь час (+756 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Харківська область — 65 312 (+520).
  • Одеська область — 63 938 (+814).
  • Львівська область — 56 763 (+321).
  • Київська область — 53 007 (+592).
  • Дніпропетровська область — 52 557 (+489).
  • Запорізька область — 47 219 (+675).
  • Івано-Франківська область — 41 938 (+140).
  • Рівненська область — 38 536 (+221).
  • Чернівецька область — 38 152 (+203).
  • Сумська область — 37 994 (+382).
  • Хмельницька область — 36 755 (+395).
  • Житомирська область — 36 401 (+340).
  • Черкаська область — 34 731 (+280).
  • Тернопільська область — 32 392 (+157).
  • Донецька область — 32 255 (+326).
  • Полтавська область — 31 577 (+144).
  • Волинська область — 30 457 (+260).
  • Чернігівська область — 27 132 (+268).
  • Закарпатська область — 27 098 (+95).
  • Миколаївська область — 26 631 (+371).
  • Вінницька область — 20 956 (+175).
  • Херсонська область — 15 653 (+204).
  • Луганська область — 8759 (+119).
  • Кіровоградська область — 7785 (+78).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 грудня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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