Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 20 грудня

- 20 груд. 2020
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Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Але і тестів зробили менше, ніж у будні дні. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова та Телеграм-канал Блискавка.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 037 осіб;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 6 626 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 964 448 осіб;
- одужало – 581 162 особи;
- летальних випадків – 16 585;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Місто Київ — 100 450 осіб інфіковані за весь час (+756 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Харківська область — 65 312 (+520).
- Одеська область — 63 938 (+814).
- Львівська область — 56 763 (+321).
- Київська область — 53 007 (+592).
- Дніпропетровська область — 52 557 (+489).
- Запорізька область — 47 219 (+675).
- Івано-Франківська область — 41 938 (+140).
- Рівненська область — 38 536 (+221).
- Чернівецька область — 38 152 (+203).
- Сумська область — 37 994 (+382).
- Хмельницька область — 36 755 (+395).
- Житомирська область — 36 401 (+340).
- Черкаська область — 34 731 (+280).
- Тернопільська область — 32 392 (+157).
- Донецька область — 32 255 (+326).
- Полтавська область — 31 577 (+144).
- Волинська область — 30 457 (+260).
- Чернігівська область — 27 132 (+268).
- Закарпатська область — 27 098 (+95).
- Миколаївська область — 26 631 (+371).
- Вінницька область — 20 956 (+175).
- Херсонська область — 15 653 (+204).
- Луганська область — 8759 (+119).
- Кіровоградська область — 7785 (+78).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.