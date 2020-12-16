Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 грудня

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В Україні станом на ранок 16 грудня виявили 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби за минулу добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 242 особи;

летальних випадків – 264;

одужало – 12 549 осіб;

здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 919 704 особи;

одужало – 535 417 осіб;

летальних випадків – 15 744;

проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 95 160 випадків;

Вінницька область – 20 093 випадки;

Волинська область – 28 923 випадки;

Дніпропетровська область – 50 316 випадків;

Донецька область – 30 466 випадків;

Житомирська область – 34 611 випадків;

Закарпатська область – 26 432 випадки;

Запорізька область – 43 835 випадків;

Івано-Франківська область – 41 082 випадки;

Київська область – 50 040 випадків;

Кіровоградська область – 7 375 випадків;

Луганська область – 8 166 випадків;

Львівська область – 54 833 випадки;

Миколаївська область – 24 749 випадків;

Одеська область – 59 974 випадки;

Полтавська область – 30 466 випадків;

Рівненська область – 36 974 випадки;

Сумська область – 36 251 випадок;

Тернопільська область – 31 581 випадок;

Харківська область – 63 178 випадків;

Херсонська область – 14 643 випадки;

Хмельницька область – 35 157 випадків;

Черкаська область – 32 803 випадки;

Чернівецька область – 37 266 випадків;

Чернігівська область – 25 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 грудня