Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 грудня

15 груд. 2020
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Загальна кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до мільйона, але темпи росту захворюваності останнім трохи сповільнилися. Про кількість нових випадків за добу 14 грудня NNS  повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Станом на 8 ранку 15 грудня в Україні зафіксовано 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 479 осіб;
  • летальних випадків – 233;
  • одужало – 16 150 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 909 082 особи;
  • одужало – 522 868 осіб;
  • летальних випадків – 15 480;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 93 302 випадки;
  • Вінницька область – 19 977 випадків;
  • Волинська область – 28 527 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
  • Донецька область – 30 062 випадки;
  • Житомирська область – 34 511 випадків;
  • Закарпатська область – 26 281 випадок;
  • Запорізька область – 43 034 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
  • Київська область – 49 335 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 273 випадки;
  • Луганська область – 7 987 випадків;
  • Львівська область – 54 233 випадки;
  • Миколаївська область – 24 404 випадки;
  • Одеська область – 59 113 випадків;
  • Полтавська область – 30 025 випадків;
  • Рівненська область – 36 599 випадків;
  • Сумська область – 36 098 випадків;
  • Тернопільська область – 31 374 випадки;
  • Харківська область – 62 708 випадків;
  • Херсонська область – 14 346 випадків;
  • Хмельницька область – 34 919 випадків;
  • Черкаська область – 32 272 випадки;
  • Чернівецька область – 37 080 випадків;
  • Чернігівська область – 24 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 грудня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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