Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 грудня

13 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 13 грудня 2020 року — 894 тисячі 215 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 969 осіб;
  • летальних випадків – 156;
  • одужало – 7 563 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 894 215 осіб;
  • одужало – 501 564 особи;
  • летальних випадків – 15 154;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Раніше ми писали: В Україні можуть запровадити достроковий локдаун, все залежатиме від епідситуації

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 91 138 випадків;
  • Вінницька область – 19 801 випадок;
  • Волинська область – 28 019 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
  • Донецька область – 29 398 випадків;
  • Житомирська область – 34 073 випадки;
  • Закарпатська область – 26 016 випадків;
  • Запорізька область – 41 995 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
  • Київська область – 48 523 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 166 випадків;
  • Луганська область – 7 889 випадків;
  • Львівська область – 53 662 випадки;
  • Миколаївська область – 23 864 випадки;
  • Одеська область – 57 699 випадків;
  • Полтавська область – 29 121 випадок;
  • Рівненська область – 36 117 випадків;
  • Сумська область – 35 702 випадки;
  • Тернопільська область – 31 165 випадків;
  • Харківська область – 62 324 випадки;
  • Херсонська область – 13 972 випадки;
  • Хмельницька область – 34 800 випадків;
  • Черкаська область – 31 209 випадків;
  • Чернівецька область – 36 695 випадків;
  • Чернігівська область – 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують про три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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