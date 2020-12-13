Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 грудня

- 13 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 13 грудня 2020 року — 894 тисячі 215 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 969 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 7 563 особи;
- здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 894 215 осіб;
- одужало – 501 564 особи;
- летальних випадків – 15 154;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Раніше ми писали: В Україні можуть запровадити достроковий локдаун, все залежатиме від епідситуації
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 91 138 випадків;
- Вінницька область – 19 801 випадок;
- Волинська область – 28 019 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
- Донецька область – 29 398 випадків;
- Житомирська область – 34 073 випадки;
- Закарпатська область – 26 016 випадків;
- Запорізька область – 41 995 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
- Київська область – 48 523 випадки;
- Кіровоградська область – 7 166 випадків;
- Луганська область – 7 889 випадків;
- Львівська область – 53 662 випадки;
- Миколаївська область – 23 864 випадки;
- Одеська область – 57 699 випадків;
- Полтавська область – 29 121 випадок;
- Рівненська область – 36 117 випадків;
- Сумська область – 35 702 випадки;
- Тернопільська область – 31 165 випадків;
- Харківська область – 62 324 випадки;
- Херсонська область – 13 972 випадки;
- Хмельницька область – 34 800 випадків;
- Черкаська область – 31 209 випадків;
- Чернівецька область – 36 695 випадків;
- Чернігівська область – 24 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують про три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.