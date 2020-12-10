Мініосвіти розповіло про сексуальну освіту в українських школах

Міністерство освіти визнає, що протягом останнього десятиліття погляди на статеве виховання (сексуальну освіту) змінюються. В Україні зростає увага до питання комплексної сексуальної освіти та усвідомлення її важливості. Про це передає Радіо Свобода, інформує NNS.

«Досвід багатьох країн свідчить, що курси з питань комплексної сексуальної освіти дають змогу сформувати у підлітків відповідальне ставлення до збереження репродуктивного здоров'я, а це допомагає юнакам і дівчатам повністю реалізувати життєвий потенціал, уберегтися від помилок, мати в майбутньому здорове потомство»,

– вважають у МОН.

Навчальний предмет «Сексуальна освіта», як обов’язковий, у закладах загальної середньої освіти не вивчається. Натомість елементи комплексної сексуальної освіти включені в зміст обов’язкових навчальних предметів («Основи здоров’я», «Біологія», «Громадянська освіта») та факультативних курсів («Я – моє здоров’я – моє життя», «Захисти себе від ВІЛ»/«Школа проти СНІДу», «Дорослішай на здоров’я», «Повага. Любов. Секс», «Усвідомлене та відповідальне батьківство»).

На уроках з основ здоров’я у 6-7 класах розповідають про розвиток підлітків, ознаки, строки і темпи статевого дозрівання, культуру вияву почуттів, як розпізнавати маніпуляції та протидіяти тиску.

У 8 класі розглядаються низку питань, серед яких: стать і статеві ролі, гендерні ролі і стереотипи, стосунки між статями, статеве дозрівання, причини і наслідки ранніх статевих стосунків, підліткова вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом, відмова від небезпечних пропозицій, протидія сексуальному насиллю.

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У 9 класі викладають такі теми теми: родинні цінності, готовність до сімейного життя, чинники впливу на репродуктивне здоров’я, небезпека ранніх статевих стосунків, школа майбутніх батьків, ВІЛ/СНІД: виклик людині та людству.

На уроках біології у 8 класі у змісті теми «Розмноження та розвиток людини» вивчається будова та функції репродуктивної системи людини, значення дотримання особистої гігієни юнаками та дівчатами, поняття про репродуктивне здоров’я, захворювання, що передаються статевим шляхом, та їхня профілактика, вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода.

«Тема націлює учнів на усвідомлення необхідності збереження репродуктивного здоров’я як важливої складової та умови народження здорової дитини»,

– наголосили в МОН.

Елементи сексуального виховання включені до змісту нової програми з біології для 10 класу. У темі «Репродукція та розвиток» розглядаються такі питання: суть та біологічне значення запліднення, причини порушення процесів запліднення у людини, особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю, репродуктивне здоров’я, сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини, біологічні та соціальні аспекти регуляції розмноження у людини, відповідальне ставлення до планування родини.

Міністерство зазначає, що елементи комплексної сексуальної освіти включені і до змісту початкової освіти. Навчальні програми визначають, що діти після закінчення 2 класу зможуть протидіяти проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе, зокрема відсторонюватись від неприйнятних дотиків з боку інших людей, повідомляти про це дорослих, яким довіряють.

«Це допоможе дітям не тільки вибудувати власні кордони, отримати розуміння того, які зони є інтимними, а й уникнути сексуальних домагань і насильства в майбутньому»,

– вважають у МОН.

У міністерстві припускають, що після 4 класу діти зможуть описати як зароджується життя людини, відбувається її розвиток та дорослішання, оцінити зміни у своєму тілі та зовнішньому вигляді як ознаки дорослішання, порівнювати різні види стосунків між людьми (родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки, подружнє життя), спілкуватися з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та щирість у стосунках.

МОН у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що схвалило до використання в освітньому процесі кілька посібників з питань статевого виховання: посібник для тренера «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді», посібник для проведення інтерактивних занять «Здоров’я молоді та його складові», програма для батьків «7 кроків назустріч».