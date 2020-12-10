З січня 2021 року учні з особливими дієтичними потребами зможуть отримати окреме харчування

З 1 січня 2021 року школи зобов’язані організувати окреме харчування для дітей, у яких є довідка від лікаря про певні дієтичні потреби із встановленим відповідним діагнозом.

Це передбачає новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти від Міністерства охорони здоров’я, пише Українська правда, інформує NNS.

У документі вказано, що це стосується учнів з особливими дієтичними потребами, зокрема, з непереносимістю глютену та лактози.

"Вперше на нормативно-правовому рівні врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами: тепер якщо в дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра, що в неї є певні дієтичні потреби, то власник закладу зобов’язаний організувати окреме харчування для цієї дитини з урахуванням дієтичних потреб",

- пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 10 грудня.

Також документ забороняє продавати в шкільних буфетах та автоматах ряд продуктів.

"Це, зокрема, снеки, такі як чіпси, сухарики, м’ясні і рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена та солена риба, а також солодощі, цукерки, які також будуть заборонені для продажу",

- зазначив Ляшко.

В документі є обмжеження щодо продуктів, що стосуються вмісту солі, цукру, жирів, а також враховані тенденції щодо здорового харчування саме на підходах, які встановлені ВООЗ.

Також встановлена група харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів. Наприклад, злакові, овочі, фрукти, також ягоди і молочні продукти, додає головний санітарний лікар.

Також в школах можна буде організовувати кейтеринг.

Кейтерінг — галузь громадського харчування, пов'язана з наданням послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства і служби, що надають підрядні послуги з організації харчування співробітників компаній і приватних осіб у приміщенні і на виїзному обслуговуванні, а також здійснюють обслуговування заходів різного призначення і роздрібний продаж готової кулінарної продукції. На практиці під кейтерингом мається на увазі не тільки приготування їжі і доставка, а й обслуговування персоналом, сервірування, оформлення столу, розлив і подача напоїв гостям і тому подібні послуги.