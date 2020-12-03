Одужало більше, ніж захворіло: кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 грудня

Другий день поспіль в Україні тримається позитивна статистика: за добу більше людей одужало від коронавірусу, ніж захворіло. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 739 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 15 372 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 772 760 осіб;

одужало – 384 426 осіб;

летальних випадків – 12 960;

проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 75 376 випадків;

Вінницька область – 17 988 випадків;

Волинська область – 25 121 випадок;

Дніпропетровська область – 40 966 випадків;

Донецька область – 24 175 випадків;

Житомирська область – 30 630 випадків;

Закарпатська область – 23 880 випадків;

Запорізька область – 33 615 випадків;

Івано-Франківська область – 38 080 випадків;

Київська область – 40 427 випадків;

Кіровоградська область – 5 701 випадок;

Луганська область – 6 610 випадків;

Львівська область – 48 144 випадки;

Миколаївська область – 19 894 випадки;

Одеська область – 47 920 випадків;

Полтавська область – 23 926 випадків;

Рівненська область – 32 223 випадки;

Сумська область – 31 184 випадки;

Тернопільська область – 28 673 випадки;

Харківська область – 57 267 випадків;

Херсонська область – 11 087 випадків;

Хмельницька область – 30 943 випадки;

Черкаська область – 24 776 випадків;

Чернівецька область – 34 432 випадки;

Чернігівська область – 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 грудня